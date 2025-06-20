Суд назначил фигурантам дела о взрыве страйкбольной гранаты в рижском баре, где собрались российские журналисты, по два месяца и два дня лишения свободы

Суд в Риге вынес приговор по делу о взрыве страйкбольной гранаты в декабре 2023 года в рижском баре, где проходила вечеринка журналистов «Русской службы Би-би-си», сообщает «Медиазона».

Обвиняемыми по делу проходили Андрей Дерванов, Артур Иванов и Сандрис Дрейманис. Они признали вину и в мае 2024 года заключили сделку со следствием, напоминает издание.

Суд, рассказал «Медиазоне» журналист Илья Кизиров, которого признали потерпевшим по делу, назначил Дрейманису и Иванову — по два месяца и два дня заключения по обвинению о хулиганстве, совершенном группой лиц с пробационным надзором сроком на один год. Дерванова приговорили к 80 часов общественных работ по обвинению в несообщении о преступлении.

Кроме того, Дрейманис и Иванов должны будут выплатить Кизирову 1000 евро компенсации, а бару Čē, в котором проходила вечеринка, — 150 евро.

Дерванову осталось отработать 64 часа, а Дрейманиса и Иванова освободили от наказания в связи с его отбытием.

По версии обвинения, вечером 23 декабря 2023 года Дрейманис бросил страйкбольную гранату, которую получил от Иванова, в помещение бара Čē в Риге. Иванов снимал происходящее на видео, которое затем разместил в одном из телеграм-каналов, а Дерванов опубликовал видео во «ВКонтакте», не сообщив о нападении полиции.

На суде Дрейманис объяснил случившееся «стечением обстоятельств» и плохим настроением после расставания с девушкой. Также он сообщил, что у него был некий конфликт с барменом из Čē. Илья Кизиров отметил, что после заседания подсудимые назвали ему и другие версии произошедшего. Ни одна из них, судя по словам Кизирова, которые приводит «Медиазона», не была связана с профессиональной деятельностью журналистов, собравшихся в Čē.

Подробнее о взрыве гранаты в рижском клубе

В рижский бар бросили страйкбольную гранату. В этот момент там находились российские журналисты, но полиция Латвии не связывает произошедшее с их работой

Подробнее о взрыве гранаты в рижском клубе

В рижский бар бросили страйкбольную гранату. В этот момент там находились российские журналисты, но полиция Латвии не связывает произошедшее с их работой