Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильный интернет во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) применяются для предотвращения угроз безопасности со стороны Украины.

«Что касается мер безопасности — конечно, они максимальные. Мы знаем, с кем мы имеем дело: мы имеем дело с режимом, который гражданские поезда с гражданским населением», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

«Поэтому, если нужно отключать связь — значит нужно отключать связь. Главное — безопасность людей», — подчеркнул он.

18 июня в Санкт-Петербурге открылся ежегодный международный экономический форум, в рамках которого, в частности, 20 июня выступит президент РФ Владимир Путин. Накануне начала ПМЭФ в Петербурге начались перебои с мобильным интернетом. На площадке самого форума, как сообщалось, интернет работает через wi-fi.

Мобильный интернет регулярно отключают в разных регионах России. Власти объясняют ограничение мобильного интернета угрозой атак беспилотников. В частности мобильный интернет отключали в Москве во время подготовки и проведения парада в честь победы в Великой Отечественной войне.

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