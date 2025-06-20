Иран нанес ракетный удар по Израилю. В Хайфе ранены более 10 человек

Обновление. В результате прямого попадания в Хайфе ранения получили не менее 17 человек, сообщил Ynews. Из них трое — в тяжелом состоянии. Еще 14 человек получили легкие ранения.

Иран нанес удар по территории Израиля баллистическими ракетами, сообщили в ЦАХАЛ. По всей стране была объявлена воздушная тревога, пишет The Times of Israel.

По данным Ynews, Иран запустил по Израилю около 20 ракет. Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что по стране было выпущено около 25 баллистических ракет. Сообщается об ударах в Гуш-Дане, Негеве и Хайфе.

По предварительным данным медицинской службы «Маген Давид Адом», в Хайфе в результате прямого попадания ракеты ранения получили не менее двух человек. 16 -летний подросток получил тяжелые ранения, 54-летний мужчина — ранения средней степени тяжести.

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