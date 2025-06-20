De Telegraaf: футболиста Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. Он заочно приговорен по делу о контрабанде наркотиков

Бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, сообщает издание De Telegraaf со ссылкой на источники.

В Дубае спортсмена, по данным издания, посадили на специальный самолет. Его сопровождают сотрудники нидерландской военной полиции.

После посадки борта Промеса отправят в следственный изолятор в Нидерландах, где он заочно приговорен к 7,5 года лишения свободы. После задержания в Дубае футболист, как сообщалось, также находился в следственном изоляторе.

Квинси Промес — бывший игрок сборной Нидерландов по футболу и бывший футболист московского «Спартака».

Промес оказался в Дубае в марте 2024-го на сборах «Спартака», а с сентября начал играть за дубайский клуб «Юнайтед». Когда футболист готовился улететь из страны, его задержали, но вскоре отпустили, запретив покидать Объединенные Арабские Эмираты. 12 июня Промеса задержали по запросу нидерландских властей об экстрадиции.

В Нидерландах Квинси Промеса дважды заочно приговорили к тюремному сроку: в 2023 году — к полутора годам за ножевое ранение, которое он нанес двоюродному брату, в 2024-м — к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.

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