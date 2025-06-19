НТВ и «Союзмультфильм» собираются снять полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!»

На основе мультсериала «Ну, погоди!» планируется снять полнометражный художественный фильм. Партнерского соглашение о работе над лентой, сообщает ТАСС, заключили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«„Ну погоди!“ — не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь», — сказал Вайнштейн.

Слащева, в свою очередь, сообщила: «Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно. Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей».

Выход фильма, производством которого займется кинокомпания «Темп», запланирован на 2028 год.

Первый выпуск мультфильма «Ну, погоди!» — дебютная работа режиссера Геннадия Сокольского — вышел на экраны в 1969 году в рамках мультипликационного альманаха «Веселая карусель». С 1969 по 1986 годы вышли 16 выпусков «Ну, погоди!», режиссером которых был Вячеслав Котеночкин. В 1993-2006 годах вышли еще четыре серии «Ну, погоди!». Над двумя из них работал работал Вячеслав Котеночкин, а еще две после смерти отца в 2000 году снял его сын Алексей Котеночкин.

В 2022 году при участии «Союзмультфильма» вышел полнометражный фильм «Чебурашка». Лента установила рекорд по сборам, хотя кинокритики не поставили ей высокие оценки. После кассового успеха «Чебурашки» было объявлено о планах снять продолжение, выход нового фильма ожидается в конце 2025 года.