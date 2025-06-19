Израильские военные заявили, что Иран применил кассетные боеприпасы для удара по больнице на юге страны

Иран применил кассетные боеприпасы в ракетах, которыми был нанесен удар по Израилю утром 19 июня, пишет «Едиот Ахронот» со ссылкой на израильских военных чиновников.

В частности, кассетными боеприпасами была оснащена одна из ракет, ударивших по больнице «Сорока» в городе Беэр-Шева — на это указывают предварительные результаты анализа с одного из мест удара.

Армия обороны Израиля предупредила жителей, что нельзя трогать или перемещать оставшиеся на месте удара предметы на земле, которые еще могут взорваться. Предупреждение также выпустило командование тыла.

Корпус стражей исламской революции признал нанесение удара по больнице и заявил, что используемые боеголовки «содержат более мелкие суббоеприпасы, предназначенные для одновременного поражения нескольких целей».

В результате иранского удара по больнице «Сорока» было повреждено одно из зданий. Представитель медицинского центра сообщил, что больница понесла «значительный ущерб». Также 19 июня Иран нанес удары по Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону. По данным службы скорой помощи («Маген Давид Адом»), в результате атаки пострадали более 50 человек: 42 получили легкие ранения, два человека находились в состоянии средней степени тяжести и трое — в тяжелом.

Применение кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией, подписанной в 2008 году. К ней присоединились 108 стран, еще 14 стран подписали ее, но не ратифицировали. И Израиль, и Иран (а также Россия и США, одни из крупнейших разработчиков таких боеприпасов) не являются ее участниками.