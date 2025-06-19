Международная федерация футбола (ФИФА) включила московский «Локомотив» в список клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков. Информация об этом появилась в реестре на сайте организации.

Решение было принято 18 июня и распространяется на три трансферных окна. Таким образом, «Локомотив» не сможет регистрировать новых футболистов до осени 2026 года.

Запрет на регистрацию игроков связан с ситуацией с трансфером футболиста Марка Мампасси.

В начале июня Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу «Мариуполь» почти 50 тысяч евро в качестве компенсации за подготовку Мампасси. Футболист, выступавший в том числе за юношескую сборную Украины, перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года. «Мариуполь» требовал от «Локомотива» компенсацию за обучение футболиста, так как фактически Мампасси считался воспитанником клуба. Московский клуб настаивал, что «Мариуполь» сам отказался от компенсации в договоре с «Шахтером».

То, что запрет на регистрацию игроков связан с разбирательством с «Мариуполем», подтвердили в пресс-службе «Локомотива». Клуб утверждает, что еще в мае обратился в Российский футбольный союз (РФС) с тем, чтобы выяснить статус «Мариуполя» и «существуют ли вообще эта организация как субъект футбола».

«Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитент ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК „Мариуполь“ открывает производство по делу в отношении „Локомотива“ о неисполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК „Мариуполь“, считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов», — говорится в заявлении.

По словам вице-президента «Мариуполя» Андрея Санина, «Локомотив» объяснял в суде свою позицию не выплачивать компенсацию тем, что Мариуполь «уже российский город», а одноименный футбольный клуб «окончательно уничтожен и не существует как субъект футбола».

Мампасси провел за «Локомотив» 21 матч и не отметился результативными действиями, напоминает РБК. Сейчас он выступает в аренде в бельгийском «Кортрейке».