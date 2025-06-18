В Словакии полиция попыталась задержать бывшего министра обороны по делу о нецелевом расходовании средств при закупке боеприпасов для Украины

Полиция Словакии утром 18 июня попыталась арестовать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя по делу о нецелевом расходовании средств в начале российско-украинской войны, пишет словацкое издание Dennik N.

Дело было возбуждено Европейской прокуратурой. На второй день после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году министерство обороны Словакии выкупило 12 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 миллиметров у государственной оборонной компании Konstrukta, которой они были проданы ранее как устаревшие. Прокуратура подозревает, что боеприпасы были выкуплены по завышенной цене, поясняет «Би-би-си». Сумму нецелевых расходов следствие оценивает в 7,4 миллиона евро.

18 июня по этому делу были задержаны восемь человек, включая четверых чиновников министерства обороны. Однако когда полицейские пришли домой к Ярославю Надю, его там не обнаружили.

Сам Надь называет это дело политическим. Он написал в своем фейсбуке, что уже около недели находится в Канаде вместе с сыном и «удивлен, что полиция не смогла понять» этого из его публичных статусов — тем более, что он сообщал о своем отъезде. Надь добавил, что вернется в конце месяца и будет «полностью доступен». Он также заявил, что гордится помощью Украине. «Я бы сделал это снова. И снова. И даже больше. Потому что в этом тоже проявляется человечность и ответственность — защищать невинную жертву отвратительной российской агрессии», — написал Надь.

Ярослав Надь был министром обороны Словакии с 2020 по 2023 годы при предыдущем правительстве. Оно, как отмечает «Би-би-си», не только поставляло Украине боеприпасы, но и передало свою единственную зенитно-ракетную батарею. С приходом на пост премьера Роберта Фицо какая-либо материальная помощь Украине со стороны Словакии прекратилась.