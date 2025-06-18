В Москве задержали Z-блогера, соратника Игоря Стрелкова Михаила Полынкова

Z-блогер, автор телеграм-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков задержан. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

Как сообщил РБК адвокат Полынкова Александр Молохов, его подзащитного задержали оперативники ФСБ и доставили в 517-й Военно-следственный отдел СК РФ. Причина задержания, по словам Молохова, пока неизвестна.

Источник ТАСС в правоохранительных органах, в свою очередь, утверждает, что Полынков задержан по делу о самовольном оставлении части или места службы (часть 5 статьи 337 Уголовного кодекса). По словам собеседника госагентства, Z-блогер находился в федеральном розыске.

Сам Полынков намекнул, что его задержание связано с критикой пропагандиста Владимира Соловьева на фоне обострения ирано-израильского конфликта. Ранее посты про Соловьева Z-блогер несколько раз размещал в своем телеграм-канале, пишет «Медиазона». По словам Полынкова, Соловьев уже жаловался на него в правоохранительные органы, после чего Z-блогера искала военная полиция.

ТАСС напоминает, что Полынков — соратник (Гиркина), он занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна».