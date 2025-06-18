Reuters: главы МИД Франции, Германии и Великобритании планируют провести переговоры по ядерному вопросу с иранским министром

Главы МИД Германии, Франции и Великобритании планируют провести в пятницу, 20 июня, переговоры по ядерному вопросу со своим иранским коллегой, сообщает Reuters со ссылкой на немецкий дипломатический источник.

Переговоры пройдут в Женеве. По данным собеседника Reuters, сначала министры встретятся с главой европейской дипломатии Каей Каллас в постоянном представительстве Германии, а затем проведут совместную встречу с главой МИД Ирана.

На переговорах министры собираются убедить иранскую сторону дать твердые гарантии того, что она будет использовать ядерную программу исключительно в гражданских целях. По данным источника, переговоры проходят «совместно с США», но кем представлена американская сторона — не уточняется.

За переговорами, по словам собеседника Reuters, последует «структурированный диалог на уровне экспертов».

С момента начала войны Израиля с Ираном США предпочли напрямую в ней не участвовать. Дональд Трамп при этом неоднократно заявлял, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, а спустя несколько дней после атаки Израиля и ударов израильской авиации по иранским ядерным объектам потребовал от Тегерана «безусловной капитуляции». Европейские лидеры с начала войны призывали обе стороны к деэскалации.

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