Дуров рассказал, что составил завещание, потому что его работа «сопряжена с рисками». Но дети получат доступ к его состоянию только через 30 лет

Основатель Telegram Павел Дуров «совсем недавно» составил завещание, рассказал он в интервью Le Point, отвечая на вопрос о роли семьи в его жизни.

Но дети Дурова, по его словам, получат доступ к его состоянию не раньше, чем через «тридцать лет с сегодняшнего дня». «Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, строили себя сами, учились доверять себе, чтобы могли творить, а не зависели от банковского счета», — добавил Дуров. Он уточнил, что не делает различий между теми детьми, кто был зачат естественным путем, и теми, кто появился в результате донорства спермы.

По словам Дурова, у него шесть «официально признанных» им детей от трех разных женщин и более 100, рожденных в результате донорства спермы. Один из сыновей, как рассказал Дуров, «только что родился», но он «пропускает первые месяцы его жизни», потому что не может выехать из Франции, так как находится под следствием и ему требуется разрешение, чтобы покинуть страну.

На вопрос, почему он решил составить завещание сейчас, когда ему только 40 лет, основатель Telegram ответил, что его работа «сопряжена с рисками». «Защита свобод приносит много врагов, в том числе среди могущественных государств. Я хочу защитить своих детей, но также и компанию, которую я создал, Telegram. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен тем ценностям, которые я отстаиваю», — добавил Дуров.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа в августе 2024 года по уголовному делу. Позже ему предъявили обвинения — в том числе, в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера и отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

С сентября Дуров отпущен под залог, но поскольку он находится под следствием, ему запрещено выезжать из Франции без разрешения правоохранительных органов. В марте он получил такое разрешение для поездки в ОАЭ — у него есть гражданство этой страны. Однако 12 мая парижская прокуратура отклонила запрос Дурова на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами», а затем его также не отпустили на «Форум свободы» в Осло.

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