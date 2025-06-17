Российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Погибли 14 человек, больше 50 пострадали

Российские войска в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Киеву с помощью ракет и беспилотников.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, под удар попали в том числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

В Соломенском районе обрушился подъезд жилого дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По предварительным данным, погибли 14 человек. О 14 погибших также сообщает Клименко.

«Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти», — приводит слова Кличко «Украинская правда».

Кличко также рассказал, что в результате атаки на Киев пострадали 55 человек, 40 из них госпитализированы.

Позже Клименко уточнил, что в девятиэтажный жилой дом в Соломенской районе попала российская баллистическая ракета, в результате там разрушен подъезд. «И уничтожен он вплоть до подвального помещения, потому что это было прямое попадание», — заявил глава МВД.

Глава Киевской городской администрации Тимур Ткаченко заявил, что российские войска выпустили по Киеву и области 175 дронов и 14 ракет, в том числе две баллистические.