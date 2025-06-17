Иранский режиссер Джафар Панахи призвал к немедленному прекращению войны Израиля с Ираном, так как она представляет угрозу безопасности в регионе и может привести к «распространению катастрофы». Об этом он написал в своем инстаграме.

Свой пост Панахи начал с осуждения Израиля за нападение на Иран, которое он назвал «абсолютно неприемлемым». «Израиль вторгся в Иран и должен предстать перед международными судами как военный агрессор», — подчеркнул Панахи.

При этом режиссер отметил, что такая его позиция «не означает игнорирования четырех десятилетий неэффективного управления, коррупции, угнетения, тирании и некомпетентности» нынешних руководителей Ирана.

«У этого правительства нет ни способности, ни воли, ни необходимой легитимности для управления страной или преодоления кризисов. Дальнейшее существование этого режима означает продолжение краха, продолжение репрессий и продолжение хаоса! Единственный способ спасения — немедленный роспуск этой системы и начало перехода к народному, ответственному и демократическому правительству», — говорится в посте режиссера.

Панахи призвал к немедленному прекращению «разрушительной войны» между Ираном и Израилем, отметив необходимость сохранения территориальной целости Ирана и права нации на суверенитет. По его мнению, эта война убивает мирных жителей с обеих сторон и уничтожает жизненно важную инфраструктуру.

«Оба режима должны быть безоговорочно осуждены за их продолжающееся насилие, воинственность и полное пренебрежение правами человека. Ракетные атаки, бомбардировки жилых районов и целенаправленные убийства мирных жителей являются преступлениями. Ни мораль, ни политика, ни безопасность не могут оправдать эти преступления. Продолжение этого цикла крови и ненависти приведет только к дальнейшей нестабильности в мире и распространению катастрофы», — заявил Панахи.

Режиссер призвал ООН и международное сообщество «немедленно, решительно и без каких-либо размышлений» заставить обе страны прекратить боевые действия и убийства мирных жителей. «Продолжающееся молчание и бездействие означают соучастие в преступлении», — добавил он.

Джафар Панахи — самый известный кинорежиссер и диссидент Ирана, лауреат Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей.

В 2010 году иранские власти обвинили Панахи в «антиправительственной деятельности» и приговорили к шести годам тюрьмы. Позже срок заменили домашним арестом, но режиссеру запретили снимать кино, выезжать из страны и давать интервью. Несмотря на это, он тайно снял еще пять картин, которые позже поучаствовали в международных фестивалях. Второй раз режиссера арестовали в июле 2022-го, когда он пришел в тюрьму, чтобы узнать о судьбе задержанного за протесты режиссера Мохаммада Расулофа. Панахи задержали, сообщив, что у него имеется неотбытый срок заключения. В тюрьме Панахи объявил сухую голодовку и в начале февраля 2023 года был освобожден под залог.

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