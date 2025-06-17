Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 200 украинских беспилотников над территорией России. Ночью семь аэропортов останавливали работу

С вечера 16 июня ВСУ запустили по территории РФ более 200 беспилотников, заявило российское Минобороны.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватывали дроны над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской, а также Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, которые летели к городу.

Всего за ночь, по данным Минобороны, были перехвачены 147 беспилотников, еще 51 — вечером 16 июня, пять — утром 17 июня.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. В четырех аэропортах Москвы, а также в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на полеты.