Глава МАГАТЭ: подземные центрифуги ядерного завода в Натанзе «сильно повреждены, если не разрушены вообще»

Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе в Иране в результате ударов Израиля «сильно повреждены, если не разрушены вообще». Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Центрифуги находятся под землей, и напрямую поражены не были, а их повреждение, вероятно, стало результатом перебоев в подаче электроэнергии, сообщил Гросси. Наземная часть объекта в ходе израильских атак была полностью разрушена, уточнил он.

По данным МАГАТЭ, ядерный центр в Исфахане также получил повреждения — там были частично разрушены четыре здания. Предприятие по обогащению урана в Фордо не пострадало.

Уничтожение иранской ядерной программы — ключевая цель атак Израиля по Ирану.

14 июня МАГАТЭ сообщило о фиксации радиологического и химического загрязнения на предприятии в Натанзе — по данным агентства, израильские удары уничтожили энергетическую инфраструктуру объекта. За пределами завода радиация осталась в норме.

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