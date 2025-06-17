Bloomberg: лидеры G7 не смогли убедить Трампа ужесточить санкции против России

Дискуссия лидеров стран «Большой семерки» за ужином в предпоследний день саммита в Канаде не смогла убедить Дональда Трампа ужесточить санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Публично Трамп заявил на полях саммита, что санкции обходятся США в «огромные деньги». На ужине он повторил этот аргумент — и другие из тех, что он приводил раньше против ужесточения, рассказали собеседники Bloomberg.

Тем не менее, ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита (Канада в этот раз председательствует) будет сказано, что G7 «поддерживает мирные усилия под руководством США», Украина «продемонстрировала готовность к прекращению огня», а Россия — нет, и союзникам Киева необходимо продолжать оказывать давление на Москву посредством санкций, пишет Bloomberg.

Владимир Зеленский, прилетевший на саммит, встретился с Карни. Премьер Канады сообщил, что его страна выделит Украине дополнительно два миллиарда канадских долларов в качестве военной помощи и еще 2,3 миллиарда — в виде кредитов. Кроме того, Канада ввела санкции в отношении более чем 40 юрлиц «в России и за ее пределами», а также в отношении 200 судов «теневого флота».

На саммите G7, проходившем с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис в провинции Альберта Канады, Владимир Зеленский должен был лично встретиться с Дональдом Трампом. Однако американский президент покинул саммит досрочно в ночь на 17 июня, и, вернувшись в Вашингтон, созвал совещание с командой по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Встреча лидеров Украины и США не состоялась.