ЦАХАЛ нанес удар по Тегерану. Взрывы, предположительно, произошли у аэропорта Мехрабад

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Тегерану днем 15 июня. В городе прозвучало как минимум два взрыва, сообщает телеканал «Аль-Джазира». В Тегеране работали системы противовоздушной обороны, пишет Mehr.

Взрыв произошел возле площади Валиаср в Тегеране, сообщает Tansim. Еще один снаряд, предположительно, упал в районе улицы Талегани, пишет Fars.

Агентство Tansim опубликовало видео, снятое после атаки израильских самолетов. На кадрах видно, как в небо поднимается белый дым. Корреспондент российского агентства ТАСС сообщил, что в центре Тегерана виден густой дым, поднимающийся, предположительно, с места попадания снаряда.

На этом фоне появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и взрывах в Тебризе и прилегающих районах, сообщает The Jerusalem Post.

В ЦАХАЛ на момент публикации заметки не комментировали новый удар по Тегерану. Ранее 15 июня Армия обороны Израиля призвала эвакуироваться жителей Ирана, живущих возле оружейных заводов.