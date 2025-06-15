Украина получила от представителей России тела 1200 погибших украинцев, в том числе военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 15 июня.

«Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — сообщили в штабе.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украина намерена провести «все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел», заявили в штабе.

Российская сторона на момент публикации это не комментировала.

Россия в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня пообещала передать украинской стороне около шести тысяч тел погибших украинцев. Начиная с 11 июня, Россия в четыре этапа передала Украине 4812 тел. Украинская сторона передала России 27 тел погибших россиян.

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