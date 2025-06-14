Из Ирана после атаки Израиля эвакуировали группу российских граждан, участвовавших в съемках фильма «Трудно быть богом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

Среди эвакуированных — режиссер фильма Федор Бондарчук, а также актеры Никита Кологривый, Николай Козак, Ирина Паутова и Александр Радойчич. Рано утром 14 июня они пересекли границу Ирана и Азербайджана.

Всего в группе эвакуированных было 90 человек.

Также эвакуации ожидают артисты Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского. Предположительно, она произойдет 15 июня.

Израиль начал наносить авиаудары по Ирану, в том числе по столице страны Тегерану, утром 13 июня. По заявлению иранских властей, в первый день атак погибли 78 человек, более 320 получили ранения. В их числе — высокопоставленные военные командиры, а также ученые-ядерщики.