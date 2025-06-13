«Просто сделайте это, пока не стало слишком поздно». Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана заключить с Соединенными Штатами, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Но как бы они не старались, они просто не сумели это сделать. <…> Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но не знали, что вот-вот произойдет. Теперь они все мертвы, и будет только хуже! Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время, чтобы положить конец этой бойне», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, следующие запланированные атаки будут еще более жестокими, чем удары Израиля по Ирану в ночь на 13 июня.

«Иран должен заключить сделку <…> и спасти то, что когда-то называлось Иранской империей. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. Да благословит вас всех Бог!» — добавил президент США.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по Ирану. Целями стали предприятия по обогащению урана, ракетные базы, а также руководство Корпуса стражей исламской революции и ученые-ядерщики. По данным Красного полумесяца Ирана, в результате удара в 12 провинциях страны как минимум один человек погиб, еще не менее 95 получили ранения.

В Армии обороны Израиля заявили, что это упреждающая атака, поскольку Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». При этом в США говорили, что Израиль предпринял атаку на Иран «в одностороннем порядке».

Власти Ирана на фоне ударов Израиля объявили, что не будут участвовать в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня в Омане. Трамп говорил, что рассчитывает на продолжение переговоров.