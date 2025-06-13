«Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство». Российский МИД осудил атаку Израиля на Иран

Министерство иностранных дел РФ «решительно осуждает» военную операцию Израиля против Ирана и «выражает крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке», сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении российских дипломатов называются категорически неприемлемыми «неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры».

«Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США», — заявили в МИД РФ.

Российское дипломатическое ведомство считает, что Израиль «сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок».

Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство.

Министерство призвало Израиль и Иран к сдержанности, чтобы не допустить «скатывания региона к полномасштабной войне».

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