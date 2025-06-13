Иранское агентство Fars: в результате ударов Израиля погибли 78 жителей Тегерана, более 300 получили ранения

78 человек погибли, 329 получили ранения в иранском (провинции) Тегеран в результате ударов Израиля, сообщает иранское агентство Fars. Аналогичные данные приводят издания NourNews и Mehr.

При этом Fars отмечает, что это «неофициальные данные». Власти Ирана не сообщали общие данные по погибшим и пострадавшим в результате израильских ударов по всей стране.

Ранее Красный полумесяц Ирана сообщал, что в результате атаки погиб как минимум один человек, еще 95 жителей 12 останов Ирана получили ранения.

Израиль в ночь на 13 июня нанес серию ударов по целям, связанным с иранской ядерной программой. В ходе операции были убиты высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции, в том числе глава КСИР Хосейн Салами. По данным источника Reuters убиты как минимум 20 высокопоставленных иранских военных.