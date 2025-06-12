В США отпустили под залог ученую из России Ксению Петрову. Ее обвинили в контрабанде из-за попытки ввезти в страну эмбрионы лягушек

Ученая из России Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, вышла на свободу под залог после четырех месяцев заключения. Федеральный судья в Бостоне Джудит Дейн приняла решение отпустить Петрову на заседании, прошедшем 12 июня, сообщает The New York Times.

В ходу судебного процесса помощник прокурора США Надин Пеллегрини заявила, что правительство согласилось с условиями освобождения, предложенными защитой Петровой, и разрешило россиянке вернуться в ее квартиру в Бостоне в ожидании следующего заседания суда.

Петрову обвиняют в контрабанде из-за того, что в феврале она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые везла в своем чемодане, когда возвращалась в США из отпуска во Франции. Петрова везла образцы по просьбе своего научного руководителя в Гарвардской медицинской школе из лаборатории, связанной с организацией.

Петрова признала, что не задекларировала эмбрионы, но ее адвокат Григорий Романовский настаивает, что обычно за такое незначительное нарушение предусмотрен штраф. Вместо этого чиновник таможни аннулировал визу Петровой и начал процедуру ее депортации.

Ксения Петрова опасается, что в случае депортации в Россию ей будет грозить арест, поскольку в 2022 году ее задержали в России на акции протеста против войны.