В Красноярске ко Дню России открыли выставку со стендом о «пропагандистах», разрушающих «иммунитет страны». Туда записали «иноагентов»

Власти Красноярска ко Дню России открыли в центре города выставку фотографий, на одном из стендов которой разместили портреты «иностранных агентов». Снимки с выставки опубликовал паблик «Типичный Красноярск».

Стенд с фотографиями «иноагентов» организаторы выставки назвали «Пропаганда». В тексте среди прочего говорится:

После начала Россия столкнулась с мощным информационным давлением, создаваемым не только зарубежными СМИ из недружественных государств, но и примкнувшими к ним юридическими и физическими лицами, находящимися под иностранным влиянием.

Наполняя русскоязычное информационное пространство из-за рубежа, провокаторы стремились сформировать общественное мнение в определенном ключе, призывая к военному поражению России, свержению конституционного строя, сепаратизму или противодействию органам правопорядка. Среди них можно было встретить не только недобросовестных журналистов, но и политических радикалов, позабывших об интересах граждан России, псевдоправозащитников, ангажировано и предвзято выбирающих объекты своей критики, лжепросветителей, под видом знаний распространяющих западную пропаганду, и некоторых деятелей культуры, использующих свою былую популярность для продвижения деструктивных идей.

Рядом с текстом размещены фотографии основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, блогеров Максима Каца и Майкла Наки, председателя ФБК Марии Певчих, журналистов Кирилла Ишутина и Романа Баданина. Они, как заявили авторы выставки, — «противники России», которые «дезориентировали людей, противопоставляли друг другу власть и общество, тем самым разрушая естественный „иммунитет“ страны перед лицом внешней военной угрозы». Этими «угрозами» организаторы оправдали ужесточение законодательства об «иноагентах» в 2022 году.

На соседнем стенде под названием «Санкционный штурм» власти Красноярска в качестве иллюстрации разместили карикатуру Сергея Ёлкина для издания Deutsche Welle. При этом и художник, и издание также объявлены в России «иноагентом» с 2022 года, но, кажется, организаторы об этом не знают — на стенде нет соответствующей пометки.

кого в России могут объявить «иноагентом»

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