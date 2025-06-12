На западе Индии потерпел крушение пассажирский самолет, летевший в Лондон. На борту было более 200 человек

В аэропорту города Ахмадабад на западе Индии потерпел крушение пассажирский самолет, пишет Reuters со ссылкой на местные телеканалы.

В сообщениях не уточняется, есть ли погибшие. На видео густой черный дым поднимается в небо над аэропортом.

По предварительным данным местных СМИ, крушение потерпел рейс авиакомпании Air India, вылетавший в Лондон. На борту было около 250 пассажиров, пишут журналисты. India TV уточняет, что там были 242 человека. В Генеральном управлении гражданской авиации Индии подтвердили, что на борту самолета были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа.

В генконсульстве России в Мумбаи сообщили, что россиян на борту не было.

В авиакомпании Air India заявили, что рейс AI171, выполнявший рейс из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, «попал в инцидент» и пообещали опубликовать обновления в ближайшее время. По данным Flightradar, речь идет о самолете Boeing 787-8 Dreamliner. Последний сигнал с него был получен в 08:08:51 по UTC, через несколько секунд после взлета.