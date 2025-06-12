На аукционе Christieʼs продадут письмо Джона Леннона, в котором он жалуется на храп Пола Маккартни

На торги аукционного дома Christieʼs в Лондоне выставлено любовное письмо Джона Леннона своей будущей жене , в котором тот жалуется на своего друга и коллегу по группе The Beatles Пола Маккартни.

Четырехстраничное рукописное письмо датируется апрелем 1962 года. 21-летний Леннон писал его с перерывами в течение нескольких ночей из Гамбурга, где еще не получившие всемирной известности The Beatles давали серию ежедневных концертов в клубе Star-Club. Письмо представляет собой поток сознания и изобилует признаниями в любви Синтии.

Джон Леннон с женой Синтией, апрель 1964 года Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Помимо этого, в нем упоминается близкий друг Леннона, художник и первый басист The Beatles Стюарт Сатклифф, который умер 10 апреля 1962 года в Гамбурге от кровоизлияния в мозг в возрасте 21 года.

Также в письме Леннон жалуется на другого участника The Beatles Пола Маккартни. «Пол прыгает у меня на голове (он лежит на койке сверху и храпит)… Заткнись, (sic)!» — пишет Леннон.

Торги состоятся 9 июля. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за письмо Леннона от 30 до 40 тысяч фунтов. Среди других лотов, которые будут выставлены в тот же день — средневековые рукописи, автографы Бетховена, Вагнера, Эйнштейна, Фрейда, Толкина и других.