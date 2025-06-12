«Может быть опасно». Трамп заявил, что США вывозят часть персонала из посольств на Ближнем Востоке

Из посольств Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока частично вывозят сотрудников. Так, пишет CNN, Госдепартамент США в среду распорядился, чтобы сотрудники, без которого посольство может продолжить работу, покинули Ирак. Такое решение объясняется «возросшей напряженностью в регионе».

Также, по данным правительственных источников, планируется вывезти часть персонала из посольств в Бахрейне и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке выводят по соображениям безопасности.

«Да, их выводят, потому что это [Ближний Восток] может быть опасным местом, — сказал Трамп журналистам. — Мы дали указание о выводе и посмотрим, что будет дальше».

Дипломатов вывозят на фоне сообщений о готовности Израиля нанести удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана. Трамп заявил в интервью The New York Post, что Тегеран «затягивает» подписание соглашения по ядерной программе. По словам Трампа, у него «все меньше и меньше уверенности» в том, что с Ираном удастся заключить сделку.

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