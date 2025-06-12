Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке проявлять повышенную осторожность. Трамп заявил, что Израиль «вполне возможно» ударит по Ирану

Государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, которые находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, «в связи с усилением региональной напряженности». Консульское управление Госдепа в своем уведомлении призвало граждан США «проявлять повышенную осторожность»

«В прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в транспортном сообщении и усиливала проблемы с безопасностью для граждан США, находящихся в этом регионе», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X 12 июня.

Гражданам США рекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, чтобы получать важную информацию и уведомления, а также упростить связь с властями в случае чрезвычайной ситуации за рубежом.

Иран заявил, что узнал от неназванной «дружественной страны», что военные Израиля готовятся нанести удар по иранским объектам, сообщает Reuters. Президент США Дональд Трамп заявил 12 июня, что израильский удар по Ирану «вполне возможен», но он не считает его неизбежным. Трамп добавил, что предпочел бы избежать конфликта с Тегераном и достичь мирного решения по ядерной программе Ирана.

Западные СМИ несколько месяцев сообщают (1, 2, 3) о том, что Израиль готовится напасть на Иран. Дональд Трамп говорил в мае, что предостерегал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу от удара по ядерным объектам Ирана.

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