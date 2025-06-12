Законопроект об отказе иностранцам в выкупе акций — результат «интенсивного лоббирования» со стороны руководства сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

На встрече российских бизнесменов с президентом РФ Владимиром Путиным 26 мая гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил об опасениях, что в случае возвращения на российский рынок все наработки, которые «Вкусно — и точка» развивала «в IT и в сфере технологического суверенитета», могут быть напрасны. Путин пообещал руководству «Вкусно — и точка», что поддержит компанию, если McDonaldʼs захочет вернуться в Россию.

При этом поправки об отказе иностранцам в выкупе акций прошли второе чтение в Госдуме еще 21 мая. Ожидалось, что в третьем, окончательном чтении, депутаты рассмотрят и примут документ 26 мая, но в итоге принятие законопроекта перенесли на неопределенный срок. По данным РБК, скорее всего, инициативу рассмотрят в середине июня.

Financial Times отмечает, что бизнесмены, которые лоббировали свои интересы на последней встрече с Путиным, неизвестны широкой публике. Они, утверждает издание, «часть нового класса», который обогащается на фоне войны и санкций, разрушающих российскую экономику. «Это делается для того, чтобы защитить себя от конкуренции. Как еще они могут объяснить, что актив должен остаться с ними? Только показав угрозу со стороны капризных иностранцев», — прокомментировала газете встречу бизнеса с Путиным научный сотрудник берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко.

Многие иностранные компании ушли с российского рынка после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Их бизнес в РФ на тех или иных условиях перешел российским компаниям. В некоторых случаях власти России фактически национализировали активы иностранных компаний.

В конце мая 2024 года депутаты Госдум предложили создать механизм, который позволил бы отказывать иностранным компаниям в праве на акций. При этом, они фактически подменили текст законопроекта, который уже прошел первое чтение.

Подробнее о поправках

Путин обещает защитить «Вкусно — и точка» от возвращения McDonaldʼs. Иностранные компании не смогут выкупить свой бизнес, если захотят вернуться в Россию? Скорее всего. Для этого в Госдуме полностью подменили текст законопроекта, который уже прошел первое чтение 7 карточек