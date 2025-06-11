В Тамбовской области сообщили о массовом налете дронов на город Котовск, где находится пороховой завод

Средства ПВО с вечера 10 июня до утра 11 июня перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника в нескольких регионах России, заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов сбили в Воронежской области, восемь — в Курской, пять — в Тамбовской, два — в Ростовской, еще по одному — в Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья аннексированного Крыма.

Власти Тамбовской области заявили о массовом налете украинских дронов на город Котовск. После падения сбитого беспилотника начался пожар, который уже потушили. Пострадавших нет. Где именно произошло возгорание, исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Первышов не уточнил. Телеграм-канал Astra утверждает, что беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод.

В поселке Марьино Курской области при атаке беспилотников ранения получили трое детей от семи до 13 лет, сообщил глава региона Александр Хинштейн. В Белгородской области, по словам Вячеслава Гладкова, дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей.

Власти Воронежской и Ростовской областей заявили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.