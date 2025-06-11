Умер американский музыкант Брайан Уилсон — основатель, автор песен, бас-гитарист и вокалист группы The Beach Boys, сообщила его семья.

Уилсону было 82 года, а 20 июня должно было исполниться 83. В начале 2024 года стало известно, что Уилсон страдает нейрокогнитивным расстройством, похожим на деменцию, отмечает Pitchfork.

Уилсон родился в Калифорнии. Вместе со своими братьями, кузеном и школьным другом он создал группу еще в подростковом возрасте — тогда она называлась Pendletones. Их первая песня «Surfin»» была выпущена лейблом Candix Records, который изменили название группы на Beach Boys без разрешения участников.

Через год группа подписала контракт на выпуск своего дебютного альбома Surfin» Safari. В следующем году «Surfin» U.S.A.» стал первым синглом Beach Boys, попавшим в десятку лучших в США. В начале 1960-х Уилсон также стал продюсировать других музыкантов — он работал с Jan and Dean, the Castellas, Donna Loren, Sharon Marie и другими.

Брайан Уилсон в студии, 1966 год Michael Ochs Archives / Getty Images

Одна из главных работ Уилсона — альбом Pet Sounds 1966 года, записанный под его руководством и в значительной степени им сочиненный. Pet Sounds регулярно занимает верхние позиции в рейтингах лучших или самых влиятельных пластинок всех времен.

Уилсон — обладатель двух премии «Грэмми», а в 2001 году Beach Boys были удостоены премии «Грэмми» за жизненные достижения.

История Уилсона рассказана в биографическом фильме «Любовь и милосердие» с Полом Дано в главной роли, вышедшем в 2014 году, и в документальном фильме 2021 года «Брайан Уилсон: Долгожданная дорога».