Самарскую художницу Ирину Измайлову приговорили к 20 годам колонии по делу о госизмене. Ее обвинили в изготовлении бомб по заданию Украины

Самарский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы и штрафу 250 тысяч рублей художницу и активистку Ирину Измайлову, которая выступала против российского вторжения в Украину, сообщили правозащитные проекты «Первый отдел» и «Зона солидарности».

Измайлову признали виновной по статьям об изготовлении взрывчатки и государственной измене.

Прокурор запрашивал для нее 24 года лишения свободы.

Ирину Измайлову задержали в августе 2023 года, в ходе обыска у нее якобы нашли следы триперекиси ацетона, после чего обвинили в изготовлении взрывчатых веществ и госизмене. По версии следствия, Измайлова готовила взрывчатку по заданию украинских спецслужб.

Измайлова ранее встречалась с самарским активистом Александром Кудашевым, который летом 2023 года вступил в ряды «Русского добровольческого корпуса» ( ).