Неготовность Киева к компромиссам приведет к тому, что Украина потеряет еще больше территорий, заявил в интервью The Wall Street Journal помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский

«Мы хотим мира, — сказал Мединский. — Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать».

Помощник президента РФ также добавил, что c Россией «невозможно вести длительную войну». Он в очередной раз привел в пример 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке.

Как отмечает The Wall Street Journal, Украина утверждает, что именно такая риторика, в том числе повторяющаяся в заявлениях Владимира Путина, помешала прорыву в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Россия и Украина возобновили прямые переговоры на уровне делегаций в мае 2025 года — на четвертый год войны. По итогам двух встреч стороны не достигли прогресса по вопросу прекращения огня, но договорились о масштабных обменах военнопленными и телами погибших солдат.

В ходе первого раунда переговоров, как сообщал журналист The Economist Оливер Кэрролл, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «готова сражаться вечно», а также угрожал захватом Сумской и Харьковской областей Украины. Тогда он тоже вспоминал войну со Швецией.