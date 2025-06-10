Мэра Красноярска отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 180 миллионов рублей

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщила пресс-служба столичных судов.

Логинова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2018 по 2024 год Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем чиновнику земельном участке. В тот период Логинов занимал должность первого заместителя главы Красноярска, а затем — мэра.

Взятка, как утверждают в Следственном комитете, предназначалась за обеспечение победы компании гендиректора в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Владислава Логинова задержали 9 июня. В администрации Красноярска и дома у чиновника прошли обыски. После задержания мэра перевезли в Москву.

Логинову 58 лет, он родился в Ачинске Красноярского края. С 2012 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, затем был главой районных администраций. С ноября 2017 года Логинов занимал должность первого заместителя главы города, а в сентябре 2022 года стал мэром.