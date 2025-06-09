Обвинение потребовало заочно приговорить Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы

Представитель прокуратуры запросил для соратника Алексея Навального Леонида Волкова 18 лет лишения свободы. Об этом сам Волков рассказал в своем телеграм-канале.

Обвинение просит суд отправить Волкова отбывать наказание сначала в тюрьму на семь лет, а затем в колонию строгого режима — еще на 11 лет. Прокуратура также попросила запретить Волкову заниматься любой деятельностью в интернете еще на 10 лет и оштрафовать его на 3,9 миллиона рублей.

Дело Волкова, в котором 294 тома, заочно рассматривают во 2-м Западном окружном военном суде в Москве с апреля. Всего в деле 45 эпизодов по девяти уголовным статьям. Приговор соратнику Навального, как ожидается, огласят 11 июня.

Волков несколько лет не живет в России, где он объявлен в розыск и заочно арестован.