В 2025 году в гражданский госзаказ на беспилотники для федеральных ведомств и регионов во второй раз подряд не включили стоимость услуг — только закупку самой техники на 1 миллиард рублей, пишет «Коммерсант». По словам экспертов и участников рынка, из-за этого дроны простаивают — у заказчиков нет денег на полеты, обучение специалистов и сертификацию эксплуатантов.

Беспилотные авиасистемы, как пишет «Коммерсант», поставляются в восемь министерств и их подведомственные организации, а также в местные органы власти и вузы 65 регионов. Такие дроны используются в сельском и лесном хозяйстве, картографии, мониторинге в нефтегазовой отрасли и других отраслях.

В 2024 году расходы на услуги также не были заложены в госзаказ. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что это приводит к простою техники в регионах и снижению спроса на использование беспилотных авиасистем. По словам первого заместителя гендиректора компании «Аэромакс» Антона Никифорова, закупленные по госзаказу дроны «просто стоят на складе», а заказчики пользуются услугами авиакомпаний с пилотируемыми воздушными судами.

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что переориентация госзаказа начнется к 2026 году. «В рамках бюджетного процесса будет представлен новый план с упором на услуги», — говорится в комментарии. Пока услуги не включили, так как в рамках госзаказа необходимо налетать нужное количество часов, а в 2024 году беспилотные авиасистемы были поставлены в четвертом квартале.