The Washington Post рассказала о стычке Маска с министром финансов Скоттом Бессентом, которому бизнесмен «врезал плечом в грудную клетку»

После словесной перепалки бизнесмена Илона Маска и министра финансов Скотта Бессента в Белом доме в апреле у них произошла стычка, рассказал бывший советник президента США Стив Бэннон газете The Washington Post.

В ходе перепалки в коридоре на выходе из Овального кабинета Бессент сказал Маску: «Ты — мошенник. Полный мошенник». Тогда Маск «врезал плечом в грудную клетку Бессента как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, рассказывает Бэннон. По его словам, несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, и затем Маска «вытолкали» из Западного крыла Белого дома.

Дональд Трамп, услышав о драке, сказал: «Это уже слишком», говорит Бэннон.

О ссоре Маска, который на тот момент занимал пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) и Бессента ранее рассказывал Axios, по данным которого, бизнесмен и чиновник обменялись оскорблениями. Причиной ссоры стало разногласие по поводу того, кто возглавит Налоговую службу. Трамп назначил исполняющим обязанности лоббируемого Маском Гэри Шепли, а Бессент хотел видеть на этой должности заместителя министра финансов Майкла Фолкендера и возмущался, что Маск действует за его спиной.

В конце мая Маск объявил об уходе с государственной службы и должности главы Департамента эффективности правительства, а уже через несколько дней раскритиковал «большой красивый закон» Дональда Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете, назвав его «отвратительным извращением».

5 июня напряжение в отношениях Маска и Трампа усилилось: бизнесмен написал, что Трамп фигурировал в так называемых «файлах » и напомнил, что без его поддержки президент США не выиграл бы выборы, а республиканцам не удалось бы взять под контроль палату представителей конгресса. Трамп, в свою очередь, пригрозил лишить компании Маска государственных субсидий.

Спустя два дня Маск удалил пост с упоминанием «файлов Эпштейна». Трамп, в свою очередь, сказал журналистам, что «не заинтересован» в разговоре с Маском. По данным The Washington Post, президент призвал окружающих «не подливать масла в огонь», а вице-президенту Джей Ди Вэнсу посоветовал «быть осторожнее» в своих публичных высказываниях о ситуации с Маском.

Читайте также

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости

Читайте также

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости