ВСУ заявили, что сбили российский истребитель Су-35. «Пепел» утверждает, что он упал в Курской области

Украинские военные утром 7 июня сбили на курском направлении российский истребитель Су-35, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

В телеграм-канале командования также опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен разбившийся самолет.

Издание «Пепел» утверждает, что истребитель упал в Кореневском районе Курской области. «Над местом крушения поднимается черный столб дыма, который видно из разных частей района», — пишут журналисты.

По данным провоенного российского телеграм-канала Fighterbomber, самолет сбили над территорией России, а летчик при уничтожении истребителя выжил.

Минобороны РФ информацию об уничтожении Су-35 не комментировало.