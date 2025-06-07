Войска РФ атаковали Харьков авиабомбами. Есть погибшие и пострадавшие
Источник: Олег Синегубов
Обновление. По последним данным властей Харькова и области, в результате атаки один мирный житель погиб, еще 18 пострадали. Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что при ударе поврежден частный дом в Киевском районе города, а также здание детской железной дороги в Шевченковском районе.
Российские военные атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, удар пришелся на Шевченковский район города.
В результате обстрела, по данным Синегубова, пострадали пять человек. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном погибшем.
Это вторая российская атака на Харьков с начала 7 июня. Ночью войска РФ нанесли комбинированный удар по городу, применив беспилотники, авиабомбы и ракеты. В результате погибли три человека, более 20 пострадали.