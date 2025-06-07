Войска РФ атаковали Харьков авиабомбами. Есть погибшие и пострадавшие

Обновление. По последним данным властей Харькова и области, в результате атаки один мирный житель погиб, еще 18 пострадали. Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что при ударе поврежден частный дом в Киевском районе города, а также здание детской железной дороги в Шевченковском районе.

Российские военные атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, удар пришелся на Шевченковский район города.

В результате обстрела, по данным Синегубова, пострадали пять человек. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном погибшем.

Это вторая российская атака на Харьков с начала 7 июня. Ночью войска РФ нанесли комбинированный удар по городу, применив беспилотники, авиабомбы и ракеты. В результате погибли три человека, более 20 пострадали.

хроника войны

Война Тысяча двухсотый день. Россия нанесла массированный удар по Харькову. Мединский заявил, что Киев задерживает обмен телами погибших военных

хроника войны

Война Тысяча двухсотый день. Россия нанесла массированный удар по Харькову. Мединский заявил, что Киев задерживает обмен телами погибших военных