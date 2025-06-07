Троих граждан Сербии обвинили в осквернении мемориала Холокоста и синагог в Париже. Следствие подозревает, что к нападениям причастна Россия

Суд во Франции предъявил обвинения троим гражданам Сербии, задержанным за осквернение мемориала Холокоста, трех синагог и кошерного ресторана в Париже, сообщили телеканал France24 и агентство AFP.

В ночь на 31 мая мемориальная стена с именами Праведников у Мемориала Холокоста, стены синагог и ресторана в центре Парижа были облиты зеленой краской. Посольство Израиля осудило эти действия как «скоординированную антисемитскую атаку». Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что был «глубоко возмущен отвратительными актами, направленными против еврейской общины».

Подозреваемых — двух братьев и еще одного мужчину, который давно живет во Франции — задержали 2 июня при попытке выехать из страны. По версии следствия, они действовали из корыстных побуждений (им пообещали вознаграждение) и, как предполагается, «не осознавали политических последствий» свои поступков. Подозреваемые также переписывались в телеграме «с другими лицами», которые пока не задержаны.

Арестованным вменили вандализм «в интересах иностранной державы». Источник France 24 рассказал, что, по версии следствия, к нападениям причастна Россия.

Инцидент напоминает другие акции, которые связывали с российскими заказчиками.

В октябре 2023 года в Париже были обнаружены около 250 граффити с нанесенными синей краской звездами Давида — символом еврейского народа и государства Израиль. По данным Le Monde, главным распространителем фотографий со звездами Давида стала пророссийская сеть по дезинформации RRN. Вскоре с обвинением в адрес RRN выступил МИД Франции, назвав произошедшее «новой российской операцией по цифровому вмешательству». Посольство России эти обвинения отвергло.

В июне 2024-го пять фальшивых гробов, залитых гипсом, установили около Эйфелевой башни. Они были завернуты во французские флаги, там также была надпись «Французские солдаты Украины». Через несколько дней в Париже задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в том, что они рисовали граффити с изображением гробов и аналогичными надписями. Тогда власти Франции также расследовали возможное иностранное вмешательство.

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