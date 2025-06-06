В Новосибирске умерла 23-летняя Татьяна Дроздова с редким генетическим заболеванием. Она судилась с Минздравом за зарубежное лекарство стоимостью 50 миллионов рублей

В Новосибирске в возрасте 23 лет умерла Татьяна Дроздова, у которой было диагностировано редкое генетическое заболевание АДА-ТКИН. Оно приводит к серьезным нарушениям в работе иммунной системы, в результате чего любая инфекция течет очень тяжело. О смерти Дроздовой 4 июня сообщила ее мать Алена, передает NGS.

По словам матери, за последние два месяца Татьяна дважды переболела пневмонией. В конце мая девушку госпитализировали.

«Она говорила, что не может сфокусировать взгляд. Также говорила, что сильно болит голова. Она просто стонала и кричала от боли. Я уже начала подозревать, что у нее отек мозга», — рассказала Алена.

Утром 4 июня Алена приехала в больницу навестить дочь, но та уже не приходила в сознание. Девушку увезли в реанимацию. Вечером матери позвонили из больницы и сказали, что Татьяна умерла, не приходя в сознание.

Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) — генетическое заболевание, при котором нарушена выработка или функционирование B- и T-лимфоцитов. То есть подорваны оба основных вида иммунитета — как выработка антител, за которую отвечают B-лимфоциты, так и клеточный иммунитет, где ключевую роль играют T-лимфоциты. Люди с самого рождения практически беззащитны перед инфекциями. АДА-ТКИН (недостаточность аденозиндезаминазы) — одна из разновидностей ТКИН, при которой происходит накопление веществ, ведущих к разрушению лимфоцитов.

СМИ писали, что Татьяна Дроздова — единственный в России человек, кому удалось дожить с таким диагнозом до взрослого возраста. Диагноз ей поставили в 2017 году в московском Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии.

В марте 2023 года врачи новосибирского Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии назначили Дроздовой Elapegademase-IvIr (Revcovi) — зарубежный препарат, месячный курс которого стоит 50 миллионов рублей. Региональный Минздрав отказался закупать этот препарат, в итоге Дроздовы обратились в суд, который встал на их сторону. Минздрав объяснял свою позицию тем, что этот препарат «не является жизненно необходимым истцу и решение консилиума врачей носит рекомендательный характер». Он также утверждал, что единственным методом лечения является трансплантация костного мозга, от которой Татьяна несколько раз отказывалась.

В июне 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что Дроздова не получила лекарство.