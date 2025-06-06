В Бурятии погибла волонтер «Лиза Алерт» Мария Лубсанова. В убийстве подозревают ее бывшего мужа, который после этого покончил с собой

В Бурятии убита волонтер местного поискового отряда «Лиза Алерт» Мария Лубсанова, сообщается в соцсетях организации.

«Лиза Алерт» пишет, что жизнь Лубсановой «трагически оборвалась», не уточняя причины ее смерти. Вместе с этим региональное управление Следственного комитета сообщает, что вечером 5 июня в лесном массиве возле села Ключи в Иволгинском районе было обнаружено тело местной жительницы с колото-резаными ранами. В совершении преступления подозревается бывший муж женщины. По версии следствия, днем он привез ее на автомобиле в лес, «где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью». Его тело обнаружено рядом.

Имя убитой в сообщении не приводится, но, как пишет ТАСС, речь идет о Лубсановой. СК возбудил дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Марии Лубсановой было 36 лет, она была известна под позывным «Манюня». Лубсанова много лет работала корреспондентом районной газете «Жизнь Иволги», а также была добровольцем «Лизы Алерт» и помогала бурятским военнослужащим. Весной 2025 года Лубсанова поехала в качестве волонтера в Мариуполь — привезла военным амуницию и готовила им еду. В мае командующий 36-й армии Восточного военного округа вручил Лубсановой медаль «За заслуги» за «значительный вклад в поддержку военнослужащих».