Советник Путина попросила его написать обращение для первоклассников в букваре

Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская показала ему макет нового букваря и попросила его написать обращение для первоклассников. Об этом она заявила 5 июня на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов России, передает пресс-служба Кремля.

«Позвольте попросить вас на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. 1 сентября большинству из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки. Но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам. А вот эта гордость от того, что к нему, лично к нему обратился президент страны, — она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным. Если Вы сочтете возможным, мы бы Вас очень об этом просили», — заявила Ямпольская.

Реакция Путина на эту просьбу неизвестна.

Ямпольская также показала Путину один из вариантов дизайна будущего букваря, который разработали в Университете имени Косыгина. Он выполнен в цветах российского флага.

«Мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно, а может быть, на самом деле и никогда не было», — заявила советник Путина.

С 2022 года в российских школах проводятся «Разговоры о важном». Их проводят раз в неделю перед первым уроком — сразу после церемонии поднятия флага и исполнения гимна. В начале октября 2024 года Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» заявил, что поддерживает введение «Разговоров о важном» для детей дошкольного возраста. После этого детские сады опубликовали десятки отчетов о проведении «Разговоров о важном».

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