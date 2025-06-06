Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии. Встреча, проходившая на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1.

Россияне вышли вперед на 27-й минуте благодаря автоголу Семи Аджайи. На 71-й минуте нигерийские футболисты сравняли счет.

В последний раз сборная России играла вничью в октябре 2023 года — матч против Кении завершился со счетом 2:2. С тех пор россияне выиграли восемь игр подряд с общей разницей мячей 44:0.

Сборная России после вторжения армии РФ в Украину была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому она проводит только товарищеские матчи. Чаще всего соперниками россиян становятся слабые сборные из «дружественных» стран.

Нигерия занимает 43-е место в рейтинге ФИФА, Россия — 35-е.

Почему сборная России так много выигрывает? Футбольная сборная России в огне: шесть побед подряд за год с общим счетом 34:0. Что вообще происходит? Объясняем очень коротко для тех, кто не разбирается в футболе