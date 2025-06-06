Росгвардия сообщила, что пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области. Подозреваемый убит

Сотрудники Росгвардии пресекли теракт на военном объекте «одного из силовых ведомств» в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии Росгвардии, «при помощи технических средств наблюдения» сотрудники «выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА». В ходе задержания подозреваемый, как утверждается, оказал вооруженное сопротивление и был убит.

«При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами», — говорится в сообщении.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3.

Генштаб ВСУ утром 6 июня сообщил, что украинские войска нанесли удар по аэродрому Дягилево в Рязанской области. Там возник пожар, результаты удара по этому аэродрому уточняются, заявили в ВСУ.