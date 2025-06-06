«Коммерсант»: торговая сеть «Лента» собирается купить гипермаркеты «Магнит»

Сеть розничных магазинов «Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов «Магнит», пишет «Коммерсанта» со ссылкой на источник на рынке. Еще два собеседника издания назвали логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов.

Детали возможной сделки, в том числе, идет ли речь о продаже всех гипермаркетов «Магнит» или только части, источникам «Коммерсанта» неизвестны. При этом один из собеседников издания сообщил, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций.

Ранее, напоминает «Коммерсант», компания заявляла о планах увеличивать число магазинов «у дома» и ультрамалых (площадью до 100 кв.м) магазинов «Заряд от Магнита».

От комментариев по поводу возможной сделки в «Магните» и «Ленте» отказались. Акции «Ленты» после того, как появились сообщения о планах покупки гипермаркетов «Магнит», выросли в начале торгов на Московской бирже 6 июня на 5%, пишет «Интерфакс. Рынки».

«Магнит» основан Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ, а спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тысяч магазинов разных форматов в России.

«Лента» основана в 1993 году. Ее основной акционер — «Севергрупп» Алексея Мордашова. К концу первого квартала 2025 года у «Ленты» было более 5,4 тысячи магазинов в России, включая 582 супермаркета и гипермаркета.