Издательство «Белая ворона» сняло с продажи четыре книги Свена Нурдквиста. 20 лет назад их перевела Александра Поливанова, которую неделю назад объявили «иноагентом»

Российское издательство «Белая ворона» (Albus Corvus) объявило, что временно снимает с продажи четыре книги шведского писателя Свена Нурдквиста. Об этом говорится в телеграм-канале издательства.

Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит» и «Готовим с Петсоном и Финдусом».

Такое решение издательство приняло из-за того, что 30 мая Минюст России объявил «иностранным агентом» переводчика этих книг, правозащитницу Александру Поливанову. Переводы были сделаны больше 20 лет назад, «когда истории про Петсона и Финдуса только-только появились в России — во многом благодаря им книги завоевали любовь читателей в нашей стране», отмечает издательство.

«Сейчас эти книги мы были вынуждены временно снять с продажи. По закону переводчик книги приравнивается к автору. И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий, этим же законом предусмотренных: изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с уже хорошо всем знакомой плашкой и соблюсти другие формальные требования. Как только мы проделаем такую работу, книжки снова появятся в продаже. Но, как вы уже поняли, будут нюансы. Другие книги из серии доступны, их можно приобрести прямо сейчас. С книг про Петсона и Финдуса началась история издательства. Мы любим их сами и знаем, как любите их вы. Надеемся на понимание и поддержку», — говорится в посте.

Александра Поливанова — куратор культурных программ общества «Мемориал», переводчик со шведского и английского языков. 30 мая Минюст обновил реестр «иностранных агентов», включив в него в том числе Поливанову.

В конце мая стало известно, что издательство детской литературы «Самокат» отправило книжным магазинам список из 23 книг, попросив снять их с продажи и вернуть издателю. В нем, в частности, оказались комикс об истории феминизма «Свобода, равенство, сестринство» Марты Бреен и роман Мари-Од Мюрай «Oh, boy!», в котором затрагивают тему ЛГБТ. В издательстве объяснили свою просьбу «недостатками, делающих их [книги] непригодными для использования и распространения».

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