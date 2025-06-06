Financial Times: ЕС рассматривает включение России в свой «серый список» по отмыванию денег. Это влечет усиленные проверки всех финансовых операций

Евросоюз рассматривает возможность включения России в свой «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег, пишет Financial Times.

По словам чиновников Еврокомиссии, за добавление России в «серый список» выступают большинство членов Европарламента, но решение пока не принято. Депутат Европарламента от Германии Маркус Фербер, координирующий экономические вопросы в Европейской народной партии, утверждает, что «имеется огромная поддержка включения России в список».

Включение в «серый список» наносит ущерб репутации страны и требует от финансовых учреждений других государств «особой осмотрительности» при обработке транзакций с участием организаций или лиц из этой страны. Это, как отмечает FT, приводит к более высоким издержкам.

Ожидалось, что новая версия списка будет принята на этой неделе, но Еврокомиссия, как пишет FT, перенесла утверждение списка на начало следующей недели, отменив его в последний момент по «административным/процедурным причинам». Принятие списка требует поддержки большинства членов Европарламента, отмечает FT.

Обычно «серый список» ЕС соответствует известному списку FATF — межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Более ранняя версия европейского списка, с которой ознакомился FT, была «зеркальным отражением» последней версии списка FATF, пишет газета.

России состояла в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 2003 года, а в 2022-м, после начала войны, ее членство было приостановлено. FATF рассматривала возможность включить Россию в «черный» или в «серый» список стран, но в итоге каждый раз отказывалась от этого.

В черном списке FATF находятся Иран, Мьянма и КНДР. Попадание в этот список означает фактическое отключение от международной банковской системы и проведение финансовых операций только через посредников. В «серый» список попадают страны, согласные с рекомендациями FATF и готовые менять свои практики. Но до тех пор, пока изменения не введены, финансовые операции с клиентами из этих стран подлежат усиленной проверке.

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