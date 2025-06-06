Дэвида Бекхэма посвятят в рыцари

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм на следующей неделе будет посвящен в рыцари, сообщили The Times и BBC Sport.

Имя Бекхэма внесут в наградной список, который официально будет опубликован в середине июня по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III (обычно не совпадает с настоящим днем рождения).

Таким образом Бекхэм получит титул сэра, а его жена, бывшая участница группы Spice Girls Виктория — титул леди.

The Guardian отмечает, что Дэвид и Виктория Бекхэм неоднократно появлялись на мероприятиях рядом с членами королевской семьи. Последний раз это произошло в мае на выставке цветов в Челси. В феврале Бекхэмы посетили ужин, посвященный развитию англо-итальянских отношений, в резиденции Карла III в Хайгроуве.

Дэвид Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», ПСЖ, «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Юнайтед» он шесть раз выигрывал английскую Премьер-лигу, а в 1999 году выиграл Лигу чемпионов. Он провел 115 матчей за сборную Англии и забил 17 голов. В настоящее время Бекхэм — совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.