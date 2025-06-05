Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону. По словам президента США, разговор «почти полностью» был посвящен торговле

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Как сообщает китайское агентство «Синьхуа», разговор состоялся по инициативе американской стороны.

По словам Трампа, беседа двух лидеров продолжалась примерно полтора часа. Президент США назвал разговор «очень хорошим». «Мы обсудили некоторые детали нашей недавно заключенной и согласованной торговой сделки. Разговор продолжался примерно полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран», — заявил Трамп.

Си Цзиньпин также пригласил Трампа приехать в Китай, президент США ответил согласием.

«Разговор был почти полностью посвящен торговле. Не обсуждалось ничего, касающегося России, Украины или Ирана», — говорится в посте Трампа в соцсети TruthSocial.

Китайская сторона пока не сообщала подробности разговора.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира, начав торговую войну, которая сильнее всего отразилась на Китае. Пекин ответил на повышение пошлин со стороны Вашингтона тем же, и в итоге совокупные пошлины США на товары из Китая составили 145%, а размер китайских ответных пошлин достиг 125%.

В мае Пекин и Вашингтон договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней. Вашингтон пообещал снизить пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Вскоре Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» соглашение с США.